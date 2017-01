Resolusi Bisnis Nintendo di 2017

TOKYO - Menghadapi tahun yang baru, beberapa perusahaan menyiapkan daftar resolusi. Berkaca di tahun sebelumnya, daftar ini menjadi panduan perbaikan dan menjadi target pencapaian perusahaan.

Dilansir Nintendolife Senin (2/1/2017), berikut lima resolusi penting Nintendo di 2017.

Nintendo Switch Dirilis Lebih Cepat

Nintendo Switch akan dirilis pada 12-13 Januari tergantung pada zona waktu suatu wilayah. Sebelumnya, Nintendo akan merilis konsol barunya ini pada Maret mendatang.

Mempertahankan Harga 3DS

Perangkat game yang satu ini belakangan pamornya menurun. Hal ini terlihat dari menurunnya penjualan perangkat tersebut meskipun Nintendo juga merilis Pokemon Sun dan Pokemon Moon yang bisa didukung oleh 3DS.

Salah satu pemilik saham Nintendo 3DS berencana menurunkan harga perangkat ini, namun Nintendo akan tetap mempertahankan budget yang sama meskipun game 3DS klasik dan 2DS terus mengalami penurunan harga.

Menjadi Master Mobile, Belajar dari Miitomo dan Super Mario Run

Super Mario Run, salah satu game Nintendo yang dirilis di iOS, meraup kesuksesan meskipun belum mendapat peringkat 5 dalam aplikasinya. Sebelumnya Nintendo juga merilis game mobile Miitomo untuk iOS dan Android.

Meskipun Miitomo masih memiliki potensi, pembaruan yang dirilis dengan peningkatan pengalaman bermain, tak juga meningkatkan pamor salah satu game mobile ini. Pasalnya, fitur tambahan yang terlalu sedikit dan dinilai terlambat untuk menggiring pengguna baru.

Super Mario Run yang belum lama ini dirilis juga sempat mengecewakan pengguna karena tidak sesuainya permainan dengan budget yang mereka keluarkan. Dua aplikasi game mobile yang rencananya akan dirilis Nintendo tahun 2017 ini, akan memperbaiki kekurangan dari game mobile sebelumnya.

Eksis di E3 dan Expo Lain

Nintendo turut meramaikan pameran E3 dengan baik di 2014. Namun tak berselang lama, di 2015, pameran yang diikuti Nintendo agak sepi karena pengguna lebih banyak menyukai dunia online. Hal ini membuatnya mengambil keputusan untuk mengurangi kegiatan pameran yang mereka lakukan.

Tahun 2016, Nintendo menggelar pertunjukkan "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", di luar dari rutinitas yang biasanya mereka lakukan. Nintendo juga menghadirkan Nintendo Treehouse untuk menunjukkan game yang mereka miliki. Hal ini cukup mendorong pamor mereka pada saat itu.

Di tahun baru ini, Nintendo akan sebanyak mungkin menghadiri konferensi internasional untuk semakin mempromosikan dan memperkenalkan produknya kepada gamer di berbagai wilayah.

Memenuhi Permintaan Pasar

Beberapa produk besutan Nintendo tak dapat dimiliki oleh gamer. Hal ini karena kurangnya jumlah produksi yang dilakukan Nintendo. Banyak gamer mengeluhkan hal ini sehingga mereka menyarankan agar Nintendo Swicth sebagai produk yang akan dirilis dalam waktu dekat ini, diproduksi dengan jumlah yang besar sehingga semua gamer bisa menjajalnya.