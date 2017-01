Rayakan Tahun Baru, Aktor Josh Duhamel Pamer Jepretan di Bundaran HI di Facebook

JAKARTA – Aktor sekaligus model rupawan Josh Duhamel rupanya merayakan Tahun Baru 2017 di Indonesia. Hal ini terlihat dari posting-annya pada Minggu 1 Januari.

Dalam foto timeline-nya, Duhamel memperlihatkan pemandangan Bundaran Hotel Indonesia (HI) di malam tahun baru yang sangat semarak. Terlihat kembang api meletup di mana-mana di sekitar Patung Selamat Datang.

Ia juga memberikan ucapan sebagai caption-nya. “Happy New Year to all my friends in Indonesia!” tulis Duhamel. Hal tersebut langsung mengundang komentar dari netizen Tanah Air.

“Happy new year from west Kalimantan (Borneo)! Enjoy your time with family in our Indonesia (Selamat tahun baru dari Kalimantan Barat! Nikmati waktumu bersama keluarga di Indonesia!),” komentar Dian Alpunsus.

