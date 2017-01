Cuitan Sundar Pichai si Bos Google di Tahun Baru

MOUNTAIN VIEW – Bos Google, Sundar Pichai, rupanya tak melewatkan momen tahun baru untuk menuliskan cuitan di Twitter. Meski cukup jarang men-tweet di microblogging 140 karakter tersebut, Pichai turut mengucapkan selamat tahun baru.

“Berharap semua orang memiliki 2017 yang baik – Selamat Tahun Baru,” tulisnya.

Posting-an tersebut disukai 2,6 ribu pengguna Twitter. Pichai sebelumnya juga sempat mengunggah video berdurasi 2 menit sebagai rangkuman 2016.

Video tersebut berisi kejadian-kejadian penting yang terekam di dunia maya. Kejadian yang dirangkum meliputi yang lucu sampai peperangan dan serangan di atas dunia.

As 2016 draws to a close, let’s take a look back through the moments that defined it. #YearInSearch https://t.co/razNhH8FVm pic.twitter.com/jLloEdDAEv— Google (@Google) December 14, 2016