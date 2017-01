CEO Twitter Akui 2016 Tahun yang Berat

SAN FRANCISCO – Twitter mengalami pasang surut di 2016. Mulai dari upaya menghadirkan fitur-fitur baru seperti live SNL hingga drama akuisisi yang tidak berhasil dilalui situs microblogging 140 karakter tersebut.

CEO Twitter, Jack Dorsey, mengakui 2016 bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui. Hal itu dia tuliskan dalam ucapan selamat tahun barunya.

“(Tahun) 2016, kau jahat sekali! Tapi tetap indah. Kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk semuanya di 2017. Jam ajaib di perbatasan AS/Meksiko #nowalls,” tulis dia.

Dorsey juga menempelkan gambar langit dengan matahari tenggelam dalam cuitannya tersebut. Posting-an tersebut disukai 1,9 ribu orang, di-retweet 411 kali dan mendapat komentar dari 116 akun Twitter lainnya.

2016 you were a mean one! And still beautiful. Strength, health, and happiness to all in 2017. Magic hour at the U.S./Mexico border #nowalls pic.twitter.com/qbF2qpBeWi— jack (@jack) January 1, 2017