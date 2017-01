Aplikasi Ini Mungkinkan Anda untuk Split-Screen

CALIFORNIA - Kemampuan menjalankan dua aplikasi sekaligus dalam mode split-screen memang tak diadopsi semua smartphone. Namun, jika smartphone Anda tak memiliki kemampuan ini, Anda bisa men-download apliakasi Screen.

Pengembang yang disebut Keep Away From Fire datang dengan aplikasi yang disebut Screen, sehingga membuat proses peluncuran dua aplikasi dalam mode split-screen jauh lebih mudah. Screen memungkinkan Anda memilih dua aplikasi di ponsel atau tablet yang ingin Anda gabungkan bersama-sama dalam mode split-screen.

Aplikasi ini kemudian menciptakan sebuah shortcut yang bisa ditekan sehingga kedua aplikasi secara otomatis diatur untuk melakukan split-screen. Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis di Google Play Store.

Tak hanya itu, developer juga merilis source code untuk aplikasi di GitHub. Demikian sebagaimana dilaporkan Android Authority, Selasa (3/1/2017).