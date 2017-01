Fitur Dual-Camera Kian Populer di Masa Depan

SEOUL - Pengajuan paten baru yang diterbitkan oleh USPTO mengungkapkan bahwa Samsung mungkin mempertimbangkan setup dual-camera untuk perangkat masa depan mereka. Paten ini diajukan pada Maret 2016, namun baru muncul ke publik beberapa hari lalu.

Paten yang berjudul ‘Digital Photographing Apparatus and Method of Operating the Same’ menunjukkan system dual-camera, satu dengan lensa wide-angle dan satu dengan lensa tele. Selain itu juga menangkap zoom-in gambar dari subjek yang dituju dan prosesor akan digunakan untuk menentukan mana dari dua kamera menangkap gambar utama berdasarkan gerak subjek.

Jika kecepatan subjek lebih besar dari kecepatan yang ditentukan, prosesor akan memprioritaskan kamera wide-angle, namun jika subyek bergerak lebih lambat dibandingkan kecepatan yang telah ditetapkan, gambar telephoto akan menjadi yang utama, sebagaimana dilaporkan Phone Arena, Selasa (3/1/2017).

Selain itu, aplikasi menggambarkan kemungkinan kedua gambar kamera akan ditampilkan pada layar perangkat, dengan gambar utama yang ditampilkan layar penuh. Di samping itu, paten juga menyarankan bahwa setup kamera juga bisa digunakan untuk video dengan prosesor yang terintegrasi menggantikan gambar utama secara otomatis.