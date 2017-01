Dena Rachman Hangat Diperbincangkan di Dunia Maya

JAKARTA – Dena Rachman yang dulunya lebih dikenal sebagai artis cilik Renaldy saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pada momen tahun baru, Dena menuai banyak komentar karena mengunggah penampilan barunya.

"New year, new hair, new yeahhh!" tulisnya di akun Instagram.

Hal tersebut mengundang rasa penasaran netizen. Menurut catatan Google Search nama Dena mencuat sejak sore tadi. Kebanyakan yang mencari namanya berada di Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta.