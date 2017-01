Daftar Film yang Paling Banyak Dibajak di 2016

WASHINGTON – Pembajakan hak cipta menjadi persoalan klasik yang dihadapi oleh insan-insan di dunia perfilman. Alih-alih mendapat untung banyak dari sebuah produksi film, pembajakan justru membuat produsen menderita kerugian.

Bukan hanya mengenai penyebaran konten, namun juga terhadap jumlah penonton yang dapat memengaruhi target penghasilan suatu film. Di 2016, situs Torrens Freak melansir daftar film yang paling banyak dibajak melalui BitTorrent.

Hasilnya, beberapa film yang sukses menjadi box office menjadi korban pembajakan, seperti film ‘Deadpool’. Film dengan total pendapatan senilai USD783 juta ini menjadi pemuncak daftar alias sebagai film yang paling banyak dibajak.

Mengutip dari Game Spot, Rabu (4/1/2017), di bawah ‘Deadpool’ bercokol film arahan Zack Snyder yakni ‘Batman vs Superman: Dawn of Justice’, ‘Captain America: Civil War’, ‘Star Wars: The Force Awakens’, dan ‘X-Men Apocalypse’.

Di urutan keenam hingga 10 ada ‘Warcraft’, ‘Independence Day: Resurgence’, ‘Suicide Squad’, ‘Finding Dory’, dan yang terakhir ‘The Revenant’.