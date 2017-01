Februari, Game Crash Bandicoot N'Sane Trilogy Muncul

SOLO - Perusahaan teknologi asal Jepang, Sony, telah memamerkan game terbaru Crash Bandicoot N’Sane Trilogy dalam acara Playstation Experience 2016 awal Desember 2016.

Seperti dikutip Solopos.com dari Ubergizmo, Sony tidak memberi tahu jadwal pasti peluncuran game terbaru Crash Bandicoot N’Sane Trilogy.

Menurut laman asal Brasil, Zillion Games, versi ulang atau remix dari game trilogi Crash Bandicot itu akan dirilis pada 28 Februari 2017. Sambil menunggu peluncuran, penggemar yang ingin memainkan game tersebut bisa memesan secara preorder.

Akan tetapi, jadwal peluncuran game terbaru Crash Bandicoot N’Sane Trilogy pada Februari 2017 itu juga belum pasti. Sang pengembang game, Vicarious Visions, cuma menyebut peluncuran Crash Bandicot Trilogy akan dilakukan pada 2017.

Game terbaru Crash Bandicoot N’Sane Trilogy adalah tiga permainan Crash Bandicoot yang dijadikan satu menjadi versi daur ulang atau remastered. Dalam video gameplay yang diunggah di YouTube sang pengembang mengolah grafis game legendaris Playstation 1 itu cukup baik.

Game terbaru Crash Bandicoot N’Sane Trilogy menjadi primadona dalam gelaran Playstation Experience 2016. Sony juga memamerkan game terbaru The Last of Us Part II dan Uncharted: The Lost Legacy yang akan dirilis tahun ini.