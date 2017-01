15 Tahun Dikembangkan, Drone Berpenumpang Siap Dijual

TEL AVIV - Setelah pengembangan selama 15 tahun, sebuah perusahaan teknologi Israel siap menjual drone berpenumpang pertama di dunia. Drone tersebut siap dijual pada 2020.

Drone bernama 'The Cormorant' tersebut dapat membawa beban sebesar 500 kg dan melaju 185 km per jam. The Cormorant juga sudah menyelesaikan uji coba terbang pertamanya.

Pengembang drone ini adalah Urban Aeronautics. Mereka percaya bahwa drone tersebut dapat melakukan evakuasi korban perang. Sebab, drone ini menggunakan baling-baling internal.

"Bayangkan saja sebuah kota yang telah terkontaminasi nuklir. Drone ini dapat masuk ke kota tersebut tanpa pilot dan menyelamatkan masyarakat," ujar CEO Urban Aeronautics, Rafi Yoeli.

The Cormorant memilki ukuran seperti mobil keluarga. Sayangnya, drone itu belum memenuhi semua standar penerbangan FAA. Demikian sebagaimana diwartakan oleh Reuters, Jumat (4/1/2017).