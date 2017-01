'Sherlock Holmes Season 4' Gugah Warga Twitter

JAKARTA – Penantian pencinta serial detektif Sherlock Holmes yang sudah menunggu-nunggu penayangan season 4 akhirnya berakhir. Serial yang dibintangi Benedict Cumberbatch tersebut mulai tayang di BBC.

Netizen Indonesia pun ikut menunjukkan antusiasme mereka melalui Twitter. Hal itu telah membuat topik Sherlock Holmes menjadi salah satu trending topic pada Kamis (5/1/2017) sore.

“Cita - Cita Shinichi ialah menjadi the Sherlock Holmes of the Heisei Era #DCFacts,” kicau @DeConanFans.

“Tanggal lahir Shinichi (4 Mei) adalah tgl dimana Sherlock Holmes "bertarung" dgn Prof. Moriarty di air terjun Reichenbach. #InfoDC04,” tulis @DetektifConan04.

Sekadar informasi, season ini memang sangat ditunggu setelah penantian selama tiga tahun sejak episode terakhir season 3. 'Sherlock Holmes Season 4’ yang berjudul 'The Six Thatchers’ diakhiri dengan kematian Mary (Amanda Abbington) yang tak lain adalah istri Watson (Martin Freeman).