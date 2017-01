'Shape of You' Ed Sheeran Ramai di Twitter

JAKARTA – Setelah rehat selama setahun, Ed Sheeran akhirnya kembali ke belantara musik dunia dengan lagu berjudul ‘Shape of You’. Lagu dengan nada unik tersebut kini sedang hangat dibicarakan di Twitter Indonesia.

“@edsheeran susah sih milihnya awalnya lebih asik denger castle on the hill, terusannya ternyata shape of you juga asooyy,” kicau @yurdhafadhila.

“ed sheeran sekalinya comeback bikin lagu yang kece bngt shape of you,” cuit @_03itiqomah.

Sekadar informasi, Sheeran kembali dengan dua lagu baru. Satu lagu lainnya berjudul ‘Castle on the Hill’. Sebelumnya, sahabat Taylor Swift ini sudah mengumumkan melalui Twitter, Instagram, Snapchat, dan Facebooknya bahwa dia akan merilis lagu pada Jumat (6/1/2017).

