Curhat Baper Pengemudi Taksi Online Ini Bikin Netizen Tertawa

JAKARTA - Di antara banyaknya penumpang yang dilayani oleh pengemudi taksi online, ternyata terselip satu kisah unik yang mengundang gelak tawa. Salah satunya cerita pengemudi taksi yang bertemu dengan mantannya ini.

Diunggah pertama kalinya oleh akun @kurniaven, sang pengemudi menuturkan bahwa penumpang yang dijemputnya tersebut merupakan mantan kekasihnya. Dengan perasaan campur aduk, ia pun membagikan kisahnya di media sosial.

That #awkwardmoment when you jadi driver uber, and then your rider adalah mantan yang paling kamu sayang 😭😭😭 @dramauber_id pic.twitter.com/0YyoC6ER7v— Kurniaven Setiawan ✌ (@kurniaven) 8 Januari 2017