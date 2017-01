Lecehkan Jurnalis Cantik, Pengusaha Ini Diblokir Twitter

CALIFORNIA - Twitter resmi memblokir akun pengusaha farmasi terkenal Martin Skhreli. Akunnya diblokir setelah ia kedapatan melecehkan seorang jurnalis perempuan di media sosial.

Kejadian ini bermula kala Martin meminta seorang jurnalis cantik bernama Lauren Duca untuk menjadi teman kencannya. Dengan tegas, Lauren menolak ajakan tersebut dengan kata-kata kasar. "Lebih baik aku memakan organ tubuhku," ujar Lauren.

Usai ditolak Lauren, Martin lalu menyindir kelakuan Lauren yang terkesan sombong. "Mulailah memakan hatimu sendiri. Kamu sangatlah kasar!" balas Martin melalui Twitter.

I'm mostly stressed out by how stupid people are— Lauren Duca (@laurenduca) January 9, 2017