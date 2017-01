Saingi iPhone 7, HTC Luncurkan Smartphone Vive?

TAIPEI - Sudah banyak rumor yang mengatakan bahwa HTC akan hengkang dari bisnis smartphone, walaupun belum ada bukti kuat mengenai rumor tersebut. Kini, tersiar kabar bahwa HTC akan segera comeback dengan smartphone terbaru.

Seorang pembocor terkenal, Evan Blass, mengatakan bahwa HTC akan merilis smartphone baru dalam seri 'Vive'. Ia melanjutkan bahwa seri tersebut akan menonjolkan desain tipis dan performa tinggi.

Sebagai informasi, merek Vive biasa digunakan HTC untuk produk headset VR. Berkaca dari hal tersebut, Evan memperkirakan bahwa ponsel ini juga akan mengusung kemampuan virtual reality (VR).

Here's the HTC Vive-branded phone from that video (https://t.co/5yylHwkmFK). pic.twitter.com/ufcCgL2G3G— Evan Blass (@evleaks) January 8, 2017