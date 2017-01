Lewati iPhone 7, Xiaomi Mi 6 Cetak Skor Tertinggi di Antutu

BEIJING - Walaupun belum resmi dirilis, Xiaomi Mi 6 sudah membuat kehebohan baru-baru ini. Pasalnya, seorang netizen di China baru saja menyebarkan skor tinggi yang diraih Xiaomi Mi 6.

Pengguna tersebut mengatakan bahwa dirinya mendapat hasil benchmark Xiaomi Mi 6 dari temannya. Dari informasi yang ia sebar, terlihat bahwa Xiaomi Mi 6 mendapat skor 210.329 di pengujian Antutu.

Jika informasi ini benar, Mi 6 resmi menjadi raja di Antutu. Sebab, angka tersebut menjadi yang tertinggi selama Antutu melakukan pengujian terhadap beberapa smartphone.

Sebelum Xiaomi Mi 6, One Plus 3T menjadi smartphone Android dengan skor tertinggi. Saat itu, One Plus 3T yang menggunakan Snapdragon 821 berhasil mencetak skor 163.578.

Sebagai informasi, Xiaomi Mi 6 rencananya akan menggunakan Snapdragon 835. Ponsel anyar Xiaomi itu siap dirilis pada 6 Februari. Demikian seperti diberitakan GSM Arena, Senin (9/1/2017).