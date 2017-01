Netizen Kenang Mantan dengan #INeverSentThisText

JAKARTA - Media sosial kerap kali menjadi wadah dalam menuangkan ekspresi masyarakat mulai dari urusan pribadi, pekerjaan, sekolah, bahkan asmara. Salah satu contohnya ialah melalui tagar #INeverSentThisText.

Di Twitter, netizen seolah kembali bernostalgia dengan mantannya dulu dengan menggunakan tagar tersebut. Jika berdasarkan arti harfiahnya, tagar tersebut digunakan untuk menunjukkan pesan yang tak sempat dikirim kepada sang mantan.

Aksi mengenang mantan itu pun siang ini terpantau cukup ramai dibahas di Twitter. Di media sosial 140 karakter tersebut, topik 'I Never Sent This Text' berada di urutan pertama di atas trending topic lainnya.

Berikut beberapa kicauan netizen yang menggunakan #INeverSentThisText di Twitter.

"Aku kangen kamu, #INeverSentThisText," kata @Dn_Huget. "Yawla, siang2 main hastag #INeverSentThisText sungguh menambahkan kegalauan," tutur netizen bernama Vina Sinaga.

"kamu yakin gak mau ngajak aku balikan #INeverSentThisText," ucap @ipind_dinata.