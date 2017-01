Perubahan Nama Yahoo! Jadi Guyonan Netizen

SAN FRANCISCO - Yahoo! sedang menjadi pusat perhatian masyarakat internasional saat ini. Bagaimana tidak, perusahaan yang berbasis di San Francisco tersebut baru saja mengumumkan perubahan namanya.

Sebagaimana diketahui, unit Yahoo! yang tidak diakusisi oleh Verizon berubah menjadi Altaba. Nama Altaba sendiri berasal dari gabungan dua kata, yakni ‘Alternate’ dan ‘Alibaba’.

Yahoo is changing its name to Altaba, which will hopefully throw hackers off the scent for a while.— Mark Milian (@markmilian) January 9, 2017