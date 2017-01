Peneliti Ungkap Peran Neuron Inhibisi di Otak

CALIFORNIA – Kemajuan teknologi digital terbaru telah menghasilkan prototipe neuron buatan dan jaringan saraf berbasis cahaya. Namun, hal ini masih membuat otak bekerja.

Para peneliti di MIT telah membangun sebuah model komputasi yang bisa menggambarkan bagaimana neuron inhibisi bekerja secara efisien untuk memblokir yang lainnya agar tidak diaktifkan. Model tim, seperti dijelaskan dalam makalah mereka, menggunakan teori ilmu komputer yang digunakan untuk operasi "winner-take-all".

Dimulai dengan jumlah input neuron dan menemukan konfigurasi efisien inhibitori yang akan menghasilkan sinyal dari output neuron. Abstraksi jaringan saraf yang nyata dengan cara ini bisa membantu bidang analisis komputasi membantu neuroscience.

NEC Professor of Software Science and Engineering at MIT Nancy Lynch memimpin tim yang akan mempresentasikan hasil mereka di Theoretical Computer Science Conference. Tim Lynch membutuhkan bertahun-tahun bekerja pada komunikasi dan alokasi sumber daya dalam jaringan personal ad hoc sebelum beralih untuk menyelidiki fenomena biologis.

"Ada hubungan yang erat antara perilaku jaringan komputer atau perangkat lain seperti ponsel dan sistem biologi," kata Lynch dalam siaran pers yang dilaporkan Engadget, Rabu (11/1/2017).

"Kami sedang berusaha menemukan masalah yang bisa mendapatkan keuntungan dari perspektif komputasi yang didistribusikan, dan berfokus pada algoritma yang kami bisa membuktikan sifat matematika," tambahnya.