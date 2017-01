Ellen DeGeneres Nyatakan Rasa Cintanya untuk Obama

JAKARTA - Setelah dua periode menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama akhirnya resmi mengucapkan selamat tinggal kepada warga AS. Sosok Obama sendiri tampaknya begitu disayangi oleh warganya, salah satunya Ellen DeGeneres.

Presenter kondang 'The Ellen DeGeneres Show' ini menuangkan curahan hatinya terkait pidato perpisahan Obama di situs microblogging Twitter. "@POTUS @BarackObama saya mencintaimu lebih dari saya memiliki ruang di Twitter untuk menjelaskan. #ObamaFarewell," cuitnya.

.@POTUS @BarackObama I love you more than I have space on Twitter to describe. #ObamaFarewell— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 11, 2017