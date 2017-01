195 Ribu Tweet Bahas Kemesraan Selena Gomez dan The Weekend

JAKARTA – Penyanyi internasional Selena Gomez siang ini hangat diperbincangkan netizen karena tertangkap kamera jalan bareng The Weekend. Foto kemesraan keduanya pun hangat dibahas di linimasa Twitter.

Dari foto yang tersebar, Selena Gomez tampak merangkul dan mencium The Weekend di salah satu jalan. Akibat aksi kemesraan itu, banyak warganet bertanya-tanya mengenai kedekatan mereka.

"Selena Gomez kencan dengan The Weekend?" tulis akun @ainblh, Kamis (12/1/2017).

Sementara pasca-terungkapnya kemesraan itu, Bella Hadid yang juga diketahui dekat The Weekend menghapus pertemanan dengan Selena Gomez di media sosial. Di Twitter kabar kemesraan Selena Gomez dengan The Weekend telah dikicaukan sebanyak 195 ribu kali.

The Weeknd and Selena Gomez spotted together 👀 pic.twitter.com/ecBkYTR9ZJ— Rap Direct (@RapDirect) 11 Januari 2017