Masalah Bug Ganggu Kenyamanan Pengguna Twitter

MENLO PARK - Bug Twitter rupanya membingungkan beberapa pengguna platform media sosial baru-baru ini. Pasalnya, situs microblogging itu memasukkan tweet di timeline mereka dari orang yang tidak mereka follow.

Tweet yang disisipkan ditempatkan ke dalam jadwal tanpa penjelasan awal dari Twitter, sehingga memicu kehebohan pengguna yang bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi di platform berlogo burung biru itu. "Hey @Support, kenapa saya melihat tweets dari orang yang tidak saya follow dalam feed saya, itu terlalu memecah kronologi," kata pengguna Twitter @raveeshbhalla.

Tak hanya itu, pengguna Twitter dengan akun @czarmitch ikut menciutkan, "Ada banyak tweets di timeline saya dari orang yang tidak saya follow? Dan, tidak hanya di bawah "posts you may like"... Saya bingung. Ada yang lain?"

Sementara itu menurut laporan Buzzfeed, Kamis (12/1/2017), juru bicara Twitter menyebutkan apa yang sedang terjadi karena pengaruh dari bug dan pihak Twitter sedang memperbaikinya.

"Ini bug dan kami sedang melakukan perbaikan," katanya.