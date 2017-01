Selebriti dan Tokoh Politik Ucapkan Belasungkawa untuk Oon Project Pop

JAKARTA - Tak hanya netizen, ucapan duka juga mengalir dari para selebriti dan tokoh politik Tanah Air. Selebriti seperti Raisa Andriana, Pandji Pragiwaksono, dan Tika Panggabean melepas kepergian Oon melalui akun Twitter-nya.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun..selamat jln oon @projectpop ..semoga amal ibadahnya diterima..istirahat dgn damai..," kata @raisa6690.

"Innalilahi wa innailaihi rojiun Telah meninggal dunia Mochamad Fachroni (Oon Project Pop). You will be missed Oon," kata komikus Pandji Pragiwaksono. Sementara itu, salah satu rekan Oon di Project Pop, Tika Panggabean, turut me-retweet ucapakan belasungkawa dari akun @projectpop.

Sedangkan tokoh politik yang juga mengucapkan salam perpisahan kepada Oon antara lain Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

"Turut berduka cita, berpulangnya Kang Oon Project Pop. Smg diterima iman Islamnya. Hatur Nuhun sdh menghibur kami semasa hidup. Alfatihah," tutur pria yang akrab disapa Kang Emil.

"Turut berduka cita utk salah satu personil @Projectpop, Oon. smg diampuni segala dosanya & keluarga yg ditinggalkan diberikan keikhlasan," demikian kata Sandiaga Uno melalui akun @sandiuno.