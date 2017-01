MNC Play Turut Andil di Ajang BRATIONFEST 2017

Jakarta – MNC Play turut andil dalam kompetisi film pendek Broadcast Celebration Festival (BRATIONFEST) 2017. Kompetisi ini diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi D3 Broadcasting Universitas Sahid, Jakarta.

BRATIONFEST 2017 merupakan lomba pembuatan film pendek yang dapat diikuti oleh siswa SMA/SMK sederajat dari berbagai wilayah di Jabodetabek. Mengusung tema ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’, kompetisi ini digelar Kamis 12 Januari 2017 di Aula Universitas Sahid, Jakarta.

Acara ini berlangsung mulai pukul 13.00-17.00 WIB di Aula lantai 8 Universitas Sahid, Jakarta.

“Indonesia punya banyak talenta dalam dunia perfilman, termasuk dalam pembuatan film pendek yang hasilnya tidak kalah dengan hasil karya international film maker,” kata Aditya Haikal, GM Marketing MNC Play.

Dalam acara ini, MNC Play memperkenalkan layanan High Speed Internet dan Interactive TV Cable yang mampu menunjang kreativitas film maker dan penonton.

"Banyak dari channel yang kami miliki yang bisa menjadi referensi dan memenuhi kebutuhan mereka dalam berkreasi seperti FOX, HBO, dan Cinemax,” imbuh Aditya.

Kompetisi BRATIONFEST yang berlangsung sejak 16 Desember hingga 6 Januari ini, memperebutkan beberapa predikat juara, yaitu the best movie, the best editor, the best script writer, the best director, the best cameraman, dan the most favorite movie.

“BRATIONFEST 2017 diharapkan menjadi sarana yang dapat menampung dan mengapresiasi berbagai film pendek karya anak bangsa. Kami mengucapkan terima kasih kepada MNC Play yang turut mempromosikan acara ini, dengan harapan semakin banyak calon mahasiswa yang tertarik dengan jurusan broadcasting,” ucap Samsuri, Ketua Panitia BRATIONFEST 2017.