Game 'The Legend of Zelda' Terbaru Meluncur Bersama Nintendo Switch

TOKYO - Game ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ dilaporkan akan meluncur bersama Nintendo Switch. Nintendo mengumumkan tanggal rilis untuk Switch dan ketersediaan game ‘Zelda’ terbaru di live streaming global di Tokyo.

Kemudian, pada posting-an Twitter Nintendo of America, perusahaan mengumumkan bahwa game juga akan rilis pada Wii U pada 3 Maret 2017. Sayangnya tidak banyak informasi yang diketahui tentang game ‘Zelda’ terbaru, sebagaimana dilaporkan The Verge, Jumat (13/1/2017).

Pertama kali diumumkan sebagai judul terakhir Wii U pada 2013, game tidak menerima nama resmi sampai E3 2016, ketika Nintendo membawa demo dimainkan untuk pertunjukan.

Sekadar inforamasi, selain game ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, Nintendo Switch juga akan kedatangan game lainnya. Konsol Nintendo Switch sendiri sejatinya suksesor dari Nintendo Wii U.