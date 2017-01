Daftar Game yang Bakal Hadir di Nintendo Switch

JAKARTA – Tak lama lagi konsol game Switch akan dirilis Nintendo. Kabarnya, konsol baru asal Jepang ini akan meluncur Maret 2017. Sebagai perangkat permainan, tentunya Nintendo Switch dilengkapi beragam game yang bisa dimainkan.

Sebagaimana dilansir Stuff, Jumat (13/1/2017), berikut ini daftar game yang akan mendarat di Nintendo Switch.

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’

Game ini mengusung tema petualangan yang menegangkan dan dramatis. Game dengan tokoh manusia bertameng ini belum pernah dirilis dalam konsol Wii U dan akan tersedia di Nintendo Switch pada hari pertama diluncurkan.





‘Super-Mario Odyssey’

‘Super-Mario Odyssey’ adalah game tiga dimensi (3D) yang tentunya dibintangi oleh tokoh Mario yang sudah populer. Game dalam versi ini menjanjikan dunia aksi yang akan menarik gamer memainkannya. Pemain akan disuguhkan permainan dengan menjelajahi lingkungan metropolitan (New Donk City) dan berbagai pemandangan lain yang melengkapi game ini.

‘Splatoon 2’

Saat ‘Splatoon 2’ mendarat di Wii U, para gamer menilai permainan ini tak lebih berkesan dibanding versi orisinal. Namun sepertinya game ini akan kembali lebih menarik dimainkan dalam Nintendo Switch. Game ini bisa dioperasikan dengan Joy-Con milik Switch. Berdasarkan posting-release, Nintendo juga menjanjikan senjata baru lainnya untuk game ini.

‘Mario Kart 8 Deluxe’

‘Mario Kart 8 Deluxe’ dalam Nintendo Switch akan bundel dengan DLC sebelumnya. Game ini juga direvisi untuk mengusung mode Battle.

‘Arms’

Game ini mengusung tema pertandingan dengan perpaduan tinju dan tembakan. Saat melemparkan pukulan, pemain juga akan terlempar ke belakang dengan tangan yang memanjang mengarahkan pukulan. Pemain akan menggunkan kontrol Joy-Con Switch untuk mengendalikan gerakan tokoh dalam game ini.