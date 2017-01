MNC Play Hadir di Konser Musik Chemical Soundsation Malang

MALANG – Senantiasa berupaya untuk mewujudkan strategi pemasaran yang mengincar komunitas, MNC Play hadir sebagai official broadband partner dalam acara Chemical Soundsation yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia (HMTK) Politeknik Negeri Malang pada 14 Januari 2017. Acara yang bertempat di Graha Politeknik Negeri Malang ini merupakan sebuah pergelaran musik yang menampilkan beragam musisi bertaraf lokal hingga nasional untuk memberikan hiburan bagi masyarakat Malang.

Ary Aryanto, Branch Head MNC Play Malang mengungkapkan bahwa komunitas kawula muda tidak lepas dari dunia digital dan internet. Untuk itu, MNC Play ingin berinteraksi dengan kawula muda yang umumnya ada mahasiswa serta pengunjung dalam acara music tersebut. Diharapkan, mereka akan dapat menikmati internet cepat MNC Play dan dapat memanfaatkannya di masa depan.

“Perilaku komunitas anak muda yang lekat dengan teknologi digital dan memiliki pola konsumsi internet yang tinggi sesuai dengan pangsa pasar yang kami bidik sebagai penyedia layanan high speed internet hingga 1000 Mbps. Inilah tujuan kami berpartisipasi di sini yaitu agar bisa berinteraksi langsung dengan para mahasiswa dan pengunjung yang hadir untuk memperkenalkan layanan kami. Melalui internet MNC Play yang cepat dan stabil, anak muda dapat lebih nyaman dalam berinteraksi di media sosial, menjelajah internet, hingga mengakses musik dan film kesukaan.”

Chemical Soundsation 2017 kali ini bertemakan ‘Explosion of Dream’. Sederet musisi yang berkumpul untuk tampil dalam konser musik ini di antaranya Soundwave, JAZ, DJ Dio Fauzi, Ifeel, Soul It, One Band, Poku, Tscp, dan Nfc. Selain panggung musik, hadir pula bazar yang membuat acara menjadi semakin meriah serta penampilan teater oleh mahasiswa.

“Chemical Soundsation diadakan untuk memperingati ulang tahun HMTK yang ke-28. Untuk itu, acara ini menjadi pesta bersama yang didedikasikan untuk seluruh civitas akademika Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang dan masyarakat Malang. Kami juga sangat berterima kasih kepada semua pihak-pihak yang terlibat, khususnya MNC Play yang mendukung acara kami,” ujar Cici Maulidya, Ketua Panitia Chemical Soundsation.