MNC Play Ikut Sukseskan Grand Opening Seven Cafe & Dart House di Bandung

BANDUNG – Seven Café & Dart House mengadakan turnamen dart pada acara Grand Opening yang dilangsungkan pada hari ini, Sabtu (14/1/2017). Pada kesempatan ini, MNC Play turut berperan serta untuk kesuksesan pembukaan Seven Café & Dart House, tempat nongkrong terbaru di Jl. Moch Ramdan No. 63 B, Bandung yang memberikan pilihan bagi masyarakat Bandung untuk dapat berkumpul sembari menikmati hidangan dan bermain dart.

Keikutsertaan MNC Play juga dimanfaatkan untuk menjangkau komunitas pemain dart dengan adanya 100 peserta yang mengikuti turnamen ini.

“Permainan dart semakin berkembang, kini penggunaannya beralih dari papan kayu ke mesin canggih yang dilengkapi dengan sistem online untuk bisa dioperasikan. MNC Sebagai penyedia layanan internet hadir sebagai backbone dari mesin yang digunakan dalam turnamen dart ini. Kami berharap high speed internet MNC Play mampu memfasilitasi komunitas pemain dart untuk bisa berkompetisi dan bermain dart dengan lebih nyaman dan seru,” ucap F. Edwin Sukisman, Branch Head MNC Play Bandung.

“Karena permainan dart belum begitu populer dan masih memiliki sedikit penggemar, kami juga ingin memperkenalkan layanan MNC Play ini kepada komunitas agar teknologi internet MNC Play dapat dimanfaatkan untuk menjangkau para pencinta dan mengangkat lebih luas lagi permainan dart di Indonesia,” tambahnya.

Turnamen dart ini terbuka untuk umum dan terbagi untuk kelas pemula dan kelas profesional. Diawali dengan pertandingan dart bagi kelas pemula pada sore hari, acara Grand Opening ini kemudian dilanjutkan dengan pertandingan dart kelas profesional di malam harinya dan diikuti pembagian hadiah untuk para pemenang.

“Turnamen dart diselenggarakan guna mensosialisasikan dart kepada masyarakat sekaligus untuk mempererat Komunitas Dart Bandung. Kami sangat berterima kasih atas kerja sama yang dibangun dengan MNC Play untuk mendukung acara ini,” ujar Sylvia Revina, Direktur Seven Café & Dart House.

Adapun Seven Cafe & Dart House ini memiliki konsep yang unik yaitu dalam satu gedung terdapat tiga fasilitas berbeda. Lantai pertama merupakan sebuah kafe, Public Domain, yang memiliki sajian khas Nasi Lemak. Di lantai dua, terdapat dart house yang dipersembahkan oleh Vdarts. Di lantai paling atas, ada pula vape store yang dihadirkan oleh Ultimate Vaporizer dan Tattoo Studio dari Hendric Shinigami.