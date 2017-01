Ucapan Ulang Tahun Rina Nose Mengalir di Twitter

JAKARTA - Hari ini menjadi hari istimewa bagi artis Rina Nose. Artis yang belum lama memutuskan untuk berhijab ini mendapat kejutan di hari lahirnya, Senin (16/1/2017).

Para penggemar dan netizen juga tak hentinya membanjiri jejaring sosial Twitter dengan tagar #HBDRINANOSE.

"HBD Teteh @Rina_Nose panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, yang diinginkan tercapai,, Wish u all the best GBU #HBDRINANOSE," bunyi akun @TwittyUyun, Senin (16/1/2017).

Akun @aprilsaja84 juga meramaikan Twitter dan mengucapkan selamat dengan mengatakan "#HBDRINANOSE selamat hari jadi kak Rina Nose,"