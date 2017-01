Saham Nintendo Anjlok Setelah Pengumuman Harga Switch

TOKYO - Awal 2017 tampaknya bukan keberuntungan milik Nintendo. Di saat berharap dapat menjadi juru selamat dari perangkat sebelumnya, Nintendo Wii U, pengumuman harga Switch justru membuat saham Nintendo anjlok.

Berdasarkan laporan Ubergizmo, Senin (16/1/2017), harga lembar saham Nintendo saat ini jatuh 5,81% setelah harga dari Nintendo Switch diumumkan. Diperkirakan, para pemegang saham tak setuju dengan patokan harga yang diberikan Nintendo.

Kendati demikian, waktu perilisan dari perangkat konsol tersebut sendiri saat ini masih belum diketahui secara pasti. Sehingga masih ada waktu Nintendo jika terdapat penyesuaian harga.

Sebelumnya, Nintendo Switch diketahui akan turut memboyong beberapa game seperti ‘Mario Kart 8’, ‘The Legend of Zelda: Breath of The Wild’, ‘Super Mario Odyssey’, dan ‘Skyrim’.