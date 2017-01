Louis Van Gaal Pensiun Jadi Perbincangan Netizen

JAKARTA - Louis Van Gaal resmi mengumumkan keputusan dirinya untuk pensiun dari dunia sepakbola. Mantan pelatih Manchester United ini sebelumnya mengumumkan akan cuti panjang, namun akhirnya ia memilih untuk pensiun.

Keputusannya ini sontak mendapat perhatian banyak netizen. Nama pelatih berkebangsaan Belanda ini juga menjadi trending topic di jejaring sosial Twitter.

"Terima kasih LOUIS VAN GAAL atas sedekah poin nya.." kicau akun @Soim_zardavi.

Akun ‏@dionfachrezy juga mengatakan "thanks for FA Cup trophy, thanks for signed Martial and promoted Rashford from academy. thanks Louis van Gaal. Louis van Gaal red army,".