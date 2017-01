Video Bayi Mencuci Mobil Ini Ditonton 936 Ribu Kali

JAKARTA - Tingkah anak kecil memang lucu dan menggemaskan. Meskipun terkadang kelakuan anak menjengkelkan, kebanyakan orangtua hanya akan menggelengkan kepalanya dan tak lama kemudian kembali tersenyum.

Seperti yang ditunjukkan balita dalam video yang menjadi salah satu trending di YouTube ini. Si balita tampak mengikuti aktivitas ayahnya yang sedang mencuci kendaraan.

Sesekali si anak mengikuti apa yang diarahkan oleh ayahnya, namun tak jarang anak ini juga melakukan hal konyol, seperti menyisir rambutnya dengan sikat mobil. Anak ini juga memainkan sabun dan menempelkannya di mobil.

Video yang diunggah akun 'How to DAD' ini telah ditonton 936 ribu kali dan mendapat like hingga 22.867 pengguna.