Soal Keuntungan Mobile Game, iOS Kalahkan Android

WASHINGTON - Sebuah lembaga riset pasar aplikasi App Annie merilis daftar pendapatan yang diraih oleh berbagai sektor industri digital. Dalam hal aplikasi, bisnis tersebut dikatakan telah meraup untung sebesar USD89 miliar.

Sedangkan untuk pendapatan aplikasi mobile gaming di masing-masing platform, sebagaimana dilansir Phone Arena, Selasa (17/1/2017), iOS berhasil mengungguli Android dalam hal pendapatan.

Selama 2016, platform iOS mampu mendapatkan keuntungan sebesar 90%. Sedangkan kompetitornya, Android, hanya meraup keuntungan sebesar 75%. Sayangnya, App Annie tak secara rinci berapa keuntungan yang dimiliki oleh masing-masing platform.

Diperkirakan, pendapatan iOS disokong oleh banyaknya jumlah game berbayar dibandingkan dengan Android. Adapun game mobile ‘Pokemon Go’ yang sempat populer tahun lalu, dilaporkan berhasil mendapatkan untung senilai USD950 juta.

App Annie juga melaporkan lima apliaksi dengan total pendapatan tertinggi yang diraih oleh Spotify, Line, Netflix, Tinder, dan HBO Now. Sedangkan dari segi game ada ‘Monster Strike’, ‘Clash of Clans’, ‘Pokemon Go’, ‘Game of War: Fire Age’, dan ‘Clash Royale’.