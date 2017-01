Kompilasi Game Paling Hits di PS4

HONG KONG - Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited Singapore Branch (SIES) merangkum game-game terbaik di platform Playstation 4.

Game-game ini bakal dirangkum dalam satu kumpulan bertajuk Playstation 4 Greatest Hits yang akan tersedia pada 17 Januari 2017.

Dari siaran pers SIES seperti dikutip laman IGN, Playstation 4 Greatest Hits adalah kumpulan game terbaik PS4. Game yang dimasukkan ke paket tersebut memiliki reputasi terbaik di dunia dan disebut sebagai mahakarya software PS4. Game yang masuk ke Greatest Hits adalah Uncharted: The Nathan Drake Collection, Ratchet & Clank dan DISAGEA 5: Alliance of Vengeance.

Selain itu, game Bloodborne The Old Hunters Edition – 2017 New year Special Pack juga akan tersedia, dengan bonus The Old Hunters DLC dan The Hunter’s Dream PlayStation 4 Dynamic Theme.