Microsoft Caplok Perusahaan Pengembang Software Simplygon

REDMOND - Microsoft mengumumkan bahwa ia telah mengakuisisi Dony Labs, perusahaan pengembang software Simplygon yang bisa digunakan oleh studio game untuk meningkatkan konten 3D. Namun, persyaratan kesepakatan tak disebutkan.

Pengumuman datang tiga bulan setelah Microsoft mengenalkan Paint 3D. Software itu akan tersedia untuk pengguna dalam Windows 10 Creators Update.

"Teknologi Simplygon dan bakatnya akan memperkuat posisi kami dalam menciptakan 3D, membuat itu lebih mudah untuk di-capture dan dibagi dalam konten 3D," bunyi posting-an Kudo Tsunoda, Corporate Vice President for Next-gen Experiences in Microsoft’s Windows and Devices Group pada blog-nya.

Simplygon sendiri telah digunakan untuk game seperti 'Metal Gear Solid V', 'Robo Recall', dan 'Star Fox Zero'.