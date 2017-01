Peristiwa Penembakan di Meksiko Hebohkan Netizen

CANCUN - Sedikitnya empat orang tewas setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di kantor jaksa agung di Cancun, Meksiko.

Rodolfo del Angel Campos, kepala polisi untuk negara bagian Quintana Roo, mengatakan tembakan pecah di kota yang merupakan salah satu pantai tujuan paling populer bagi wisatawan asing di Meksiko.

Setelah tembakan terdengar. Polisi turun tangan, dan alarm dibunyikan. Menurut polisi, instalasi pemerintah lainnya juga diserang.

There was just a massive gun battle in #Cancun. It appears to be an assassination attempt targeting a prosecutor. — Will McLeod (@WillMcLeod99) January 17, 2017