Tweet Hari Ini : Harapan CEO Google untuk Perdamaian Dunia

MOUNTAIN VIEW - Untuk merayakan hari Martin Luther King (MLK), CEO Google Sundar Pichai memberikan pesan khusus untuk perdamaian dunia. Pesan tersebut diberikan lewat akun Twitter resminya.

Melaui sebuah tweet, ia berharap agar semua manusia di bumi tidak saling membeda-bedakan. Ia menambahkan bahwa sudah sepantasnya sesama manusia harus saling menghormati

"Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus berjanji bahwa kita akan selalu berbaris di depan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu," ujar Sundar.

"We cannot walk alone. And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back." - MLK Jr. https://t.co/ww13XwXITv— sundarpichai (@sundarpichai) January 16, 2017