Tweet Hari Ini : Nasihat Bill Gates untuk Masyarakat

REDMOND - Selain memiliki kekayaan yang berlimpah, Bill Gates juga dikenal memiliki sikap dermawan. Bill beberapa kali menyumbangkan sebagian hartanya untuk aksi sosial.

Melalui akun Twitter resminya, Bill menjelaskan soal pentingnya vaksinasi untuk mencegah penyakit menyebar luas. Menurutnya, proses vaksinasi yang cepat dapat menekan angka kematian.

This fascinating #dataviz looks at how vaccine innovation could outpace the spread of diseases: https://t.co/SwclSMJKRQ pic.twitter.com/ct0d9jwzlL— Bill Gates (@BillGates) January 17, 2017