Romantisnya Tweet Obama kepada Sang Istri

WASHINGTON DC - Di penghujung masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Barack Obama kini lebih mempunyai banyak waktu bersama keluarganya, termasuk bersama sang istri tercinta, Michelle.

Dalam rangka merayakan ulang tahun Michelle, Obama mengirimkan serangkaian tweet romantis yang berisi pujian terhadap istrinya. Ia juga turut melontarkan ungkapan terhadap istrinya.

Sebagai informasi, Barack menikahi Michelle pada 1992. Keduanya bertemu di sebuah firma hukum di Chicago. Dari pernikahan tersebut, Obama dianugerahi dua anak perempuan.

To the girl from the South Side who took on a role she didn't ask for and made it her own: Happy Birthday, Michelle. I love you. pic.twitter.com/lvjfx418hn— President Obama (@POTUS) January 17, 2017