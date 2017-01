Fakta Menarik Seputar Donor Darah (2-Habis)

JAKARTA – Sampai detik ini peneliti masih belum menemukan cara alternatif menggantikan darah buatan yang bisa digunakan untuk melakukan transfusi. Selain bagian dari kemanusiaan, donor darah juga bermanfaat untuk kesehatan. Mengutip dari Medical Daily, Rabu (18/1/2017), berikut ini fakta mengejutkan seputar donor darah.

Penerima Donor Paling Banyak Penderita Kanker

Penerima donor darah biasanya paling banyak adalah penderita kanker.

Darah Berkurang saat Liburan

Setiap orang cenderung sedikit sibuk saat menjalani liburan. Community Blood Bank of Northwest Pennsylvania and Western New York menjelaskan bahwa kebanyakan penurunan darah terjadi saat liburan.

Setiap 2 Detik Orang Membutuhkan Darah

Sulit membayangkan betapa pentingnya donasi darah tersebut. Dalam American Red Cross, seseorang di Amerika Serikat setiap 2 detik membutuhkan darah.

Tipe Darah Positif Paling Dibutuhkan

Jenis yang paling banyak dibutuhkan adalah tipe darah positif. Seperti, tipe darah O yang merupakan paling umum dicari.

Hanya 10% Masyarakat yang Bisa Melakukan Donor

Di Amerika Serikat hanya sekira 10% masyarakat yang memenuhi syarat bisa melakukan donor darah. (afr)