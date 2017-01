Fitur Rahasia WhatsApp yang Wajib Diketahui (1)

JAKARTA – WhatsApp merupakan salah satu aplikasi perpesanan instan yang paling banyak memiliki pengguna di dunia. Guna mengoperasikannya dengan baik, Anda perlu mengetahui beberapa fitur penting yang dimiliki aplikasi milik Facebook ini.

Berikut ini deretan fitur yang wajib Anda ketahui untuk dapat memanfaatkan WhatsApp dengan maksimal:

Format Pesan

WhatsApp mengizinkan Anda menebalkan, memiringkan, dan strikethrough. Untuk melakukannya, Anda hanya perlu memasukkan beberapa tanda ini; *tebal*, _miring_, dan ~strikethrough~.

Mengetahui Kontak Paling Sering Chat

Apakah Anda ingin mengetahui siapa kontak yang paling sering dihubungi? Jika Anda menggunakan iPhone bisa mengakses Setting > Data and Storage Use > Storage Use. Di sana Anda akan melihat sederet kontak yang paling banyak dihubungi.

Mendapatkan Detail Pesan

Apakah Anda ingin mengetahui lebih detail mengenai nasib pesan yang dikirim? Caranya adalah dengan swipe kiri untuk melihat detail pesan di iPhone. Untuk pengguna Android bisa menekan pesan lebih lama lalu ketuk ikon ‘info’ di bagian atas layar.

Mute Percakapan

Ada banyak momen Anda merasa tak ingin diganggu grup WhatsApp yang sedang aktif. Pengguna Android bisa membisukan percakapan dengan cara menekan lama pada chat lalu ketuk ikon speaker hingga ada tanda tercoret di sana.

Pengguna iPhone perlu membuka percakapan yang ingin dibisukan kemudian ketuk bagian nama kontak yang terletak di bagian atas layar tekan Mute. WhatsApp menyediakan pilihan untuk membisukan dalam 8 jam hingga 1 tahun.