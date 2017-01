Fitur Rahasia WhatsApp yang Wajib Diketahui (2-Habis)

JAKARTA – Anda tentu sudah familiar dengan aplikasi pesan instan yang identik berwarna hijau ini, WhatsApp. Namun yakinkah Anda sudah menguasai seluruh fitur yang ditawarkannya?

Berikut beberapa fitur yang perlu Anda ketahui untuk bisa memanfaatkannya secara maksimal.

Baca artikel sebelumnya di Fitur Rahasia WhatsApp yang Wajib Diketahui (I)

Menyembunyikan Status Last Seen

Apakah Anda ingin bersembunyi dari seseorang yang terus mengejar Anda di WhatsApp? Caranya adalah dengan mematikan fitur last seen dengan mengakses Setting > Account > Privacy > Last Seen. WhatsApp memberikan tiga pilihan untuk opsi persembunyian ini yaitu dari Semua orang, Kontak, atau Tak Seorang pun.

Mematikan Read Receipt

Merasa mematikan Last Seen masih belum cukup? Anda bisa mematikan read receipt alias centang dua biru yang biasanya melaporkan apakah pesan Anda sudah terbaca atau belum.

Untuk mematikannya, akses Setting > Account > Privacy > Read Receipts. Namun Anda perlu mengetahui bahwa sekali Anda mematikannya, Anda juga tidak akan bisa melihat pesan yang Anda kirimkan mendapat centang biru.

Tidak Menyimpan Foto Otomatis

Jika Anda memiliki grup yang aktif mengirimkan foto atau video, memori di ponsel Anda akan segera habis dalam hitungan jam. Namun, Anda bisa mematikan fitur penyimpanan foto media secara otomatis yang dimiliki WhatsApp.

Caranya adalah dengan membuka Setting > Chats lalu matikan fitur Save Incoming Media. Dengan begitu, setiap file gambar atau video perlu persetujuan Anda terlebih dahulu untuk terunduh.

Mengekspor Percakapan

Anda dapat mengekspor percakapan yang ingin Anda simpan. Saat melihat percakapan, pengguna Android perlu menekan tombol Menu kemudian More > Email Chat.



Pada iPhone, Anda harus melihat chat thread, tekan pada kontak di bagian atas layar, kemudian gulir ke bagian bawah halaman kontak dan pilih Ekspor Chat. Kedua perangkat memberikan Anda pilihan untuk mengekspor dengan atau tanpa media yang dilampirkan.