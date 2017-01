Kekalahan Real Madrid Banyak Dicari Netizen

JAKARTA - Real madrid harus mengakui keunggulan Celta Vigo pada pertandingan leg pertama babak perempatfinal Copa del Rey, Kamis (19/1/2017). Pada pertandingan tersebut, Real Madrid kalah 1-2.

Celta berhasil unggul di menit 64 via penyerang andalan mereka, Iago Aspas. Lima menit kemudian, Marcelo membawa Madrid menyamakan skor. Namun sial, pasukan El Real lengah dan kecolongan gol Jonny Castro, hanya selang semenit.

So with that Celta have beaten both Barcelona and Real Madrid this season, only team to have done so.— Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) January 18, 2017