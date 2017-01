Tagar #SeoulMusicAwards Viral di Jejaring Sosial

JAKARTA - Ajang Seoul Music Award akan digelar malam ini di Korea Selatan. Perhelatan akbar yang banyak digandrungi pecinta K-pop ini sontak diperbincangkan netizen di linimasa Twitter.

Seoul Music Award akan digelar pukul 19.00 waktu setempat. Beberapa musisi yang akan meramaikan ajang tahunan ini adalah EXO, BTS (Bangtan Boys), Twice, I.O.I, G-Friend, Seventeen, dan Taeyeon.

Penggemar K-pop juga bisa menyaksikan gelaran ini melalui layanan streaming.

"Cant wait to see the boys at #SeoulMusicAwards #TeamEXO," sambut akun @Bhryannnnbarney.

Beberapa penggemar K-pop Tanah Air juga tak ingin ketinggalan dalam ajang akbar ini. "Pengen nonton #SeoulMusicAwards," kicau akun @Taegangsterrr.