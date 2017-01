Kekalahan Mengejutkan Novak Djokovic Hebohkan Netizen

MELBOURNE - Mantan petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic, secara mengejutkan harus tersingkir dari petenis Uzbekistan, Denis Istomin, di babak kedua Autralia Open.

Pada pertandingan tersebut, Istomin berhasil menumbangkan Djokovic dalam lima set dengan skor 7-6(8), 5-7, 2-6, 7-6(5), dan 6-4 dalam empat jam 50 menit.

Kekalahan Djokovic dari petenis berperingkat 117 tersebut menjadi salah satu topik populer di Twitter. Di platform tersebut, banyak netizen yang menyesalkan kekalahan Djokovic.

January 5 - Istomin loses to world no.191 Christian Garin in Bangkok



January 19 - Istomin defeats world no.2 Novak #Djokovic at #AusOpen pic.twitter.com/CH0TItiXPv— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2017