Kalahkan Djokovic, Petenis Ini Mendadak Terkenal

MELBOURNE - Novak Djokovic harus rela tunduk dari tangan petenis berperingkat 177 dunia, Denis Istomin. Kekalahan mengejutkan tersebut membuat Denis mendadak terkenal.

DI Twitter, banyak netizen yang membicarakan aksi heroik Istomin dalam menundukkan mantan petenis nomor satu dunia tersebut. Mereka menganggap bahwa Istomin telah menunjukkan semangat juang yang tinggi.

"Masa keemasan Djokobic berakhir. Bagaimana dia bisa kalah dengan Istomin?" ujar netizen dengan akun skkc_18

"I'm really happy for you," Djokovic says to Istomin.



(Assume rest was "BUT LUKAS ROSOL HAD ONE OF THE BEST UPSETS OF ALL TIME")#ausopen— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 19, 2017