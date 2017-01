Bonsang Award Banjiri Linimasa Medsos

JAKARTA - Topik Bonsang Award terus mengalir di linimasa jejaring sosial Twitter. Penghargaan ini diberikan kepada para musisi Korea Selatan yang terpilih dalam ajang Seoul Music Award.

Beberapa musisi yang meraih penghargaan bergengsi ini seperti EXO, GOT7, BTS, Taeyeon, dan RedVelvet. Penghargaan yang diraih beberapa musisi ini sontak menjadi perbincangan para fans K-Pop.

"BTS Won Bonsang Award, Congratulations #SMA2017 #SeoulMusicAwards," bunyi akun @EdithaKirana

Akun ‏@helikeswine juga berkomentar dengan mengatakan, "Congratulations to my boys @GOT7Official for winning the Bonsang Award at Seoul Music Awards! I'm so proud of everything you've achieved.”