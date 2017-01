Miris, Kucing Mungil Ini Hampir Dilindas Mobil Berkali-kali

Seekor kucing anakan menjadi perbincangan netizen baru-baru ini. Ini menyusul kejadian mengerikan yang menimpa hewan itu. Disebutkan kucing itu jatuh dari sebuah mobil di jalanan di Rusia dan terluka sehingga tak bisa berjalan. Tampak hewan malang itu tak berdaya di jalanan, sementara mobil lalu lalang di sekitarnya. Ada juga yang melintas di sisinya, juga yang melintas di atasnya. Tercatat empat menit hewan itu berada di sana dan belasan mobil telah melewatinya. Beruntung, seorang pengendara Peugeot berhenti di depannya dan turun untuk menolongnya. Pria yang mengenakan kemeja putih dan celana jeans biru lalu membawa ke dalam mobilnya. (Source: Tribunnews) ⠀ Follow, like, komentar dan tag temanmu untuk ikut bersama kita guys! #kamuharustau #indozone ➖➖➖ #indonesia #jakarta #medan #surabaya #bandung #jogja #makassar #bali #aceh #papua #kalimantan #sulawesi #video #indovidgram #love #instagood #photooftheday #tbt #cute #instadaily #followme #happy #follow #selfie #picoftheday #cat #kucing #kitten

