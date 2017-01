Aplikasi VR Karya Seni 3D Google Siap Diluncurkan

MOUNTAIN VIEW – Aplikasi Tilt Brush Toolkit yang mampu membuat karya seni cantik kini hadir dalam bentuk virtual reality (VR). Para penggunanya akan bisa membuat gambar dan proyek dalam bentuk tiga dimensi (3D).

Aplikasi Tilt Brush Toolkit saat ini hadir dengan empat shaders, kode reaktif audio, dan beberapa fitur khusus developer untuk membuat pengguna seni tampak seperti bermain game, video, dan merasakan pengalaman menarik. Untuk memberikan mereka beberapa contoh, Google telah memasukkan permainan balap dan Upload VR yang menggambarkan pengalaman penuh orang pertama yang mengeksplorasi dengan teleportasi.

Namun, mungkin yang paling penting dari fiturnya di sini adalah integrasi dengan permainan desain toolset Unity. Mesinnya berjalan di hampir semua platform dan disukai oleh pengembang indie, terutama mereka yang bekerja dengan desain VR. Aplikasi ini juga gratis untuk perusahaan yang berpenghasian di bawah USD100 ribu per tahun.

Guna melihat seperti apa hasil yang bisa dibuat, video di bawah ini bisa menjadi panduannya. Demikian seperti diberitakan Engadget, Jumat (20/1/2017).

Showcase your art in new places, on new platforms, and in new ways with the #TiltBrush Toolkit. https://t.co/EeyW57v9qy pic.twitter.com/LHgog6947n— Google VR (@googlevr) January 19, 2017