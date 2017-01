Trump Dilantik, Tweet #ThankYouObama Membeludak

JAKARTA - Jelang pelantikan Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, nama Obama mencuat di trending topic jejaring sosial Twitter. Netizen kali ini membanjiri linimasa Twitter dengan tanda pagar (tagar) #ThankYouObama.

Tweet dengan hashtag ini bahkan mencapai lebih dari 90 ribu posting-an, dan sepertinya akan terus bertambah. Mayoritas netizen mengungkapkan rasa terima kasih kepada presiden yang sempat tinggal di Indonesia tersebut. Netizen juga mengungkapkan kesedihannya melepas Obama.

"#ThankYouObama You weren't a perfect President, but no one is. You were professional, a good husband & dad & a good role model. Best wishes," kicau akun @76MonsoonMike.

Akun @meghanlangg juga mengatakan "#ThankYouObama for changing America for the better and never giving up on us. Thanks for everything,".

Salah satu netizen juga mengungkapkan pujiannya untuk Obama, "Thank you for everything you done for our country. You were such amazing president and we will never forget you! Ima miss you #ThankYouObama," kata akun @RealGuillermoH.